Autor da morte do pedreiro, preso pela polícia, diz que só lembra que foram muitas facadas

O homem acusado de ser o autor do assassinato do paraibano Vicente Pereira de Moraes de 59 anos, trabalhava com ele como servente de pedreiro. O indivíduo de 21 anos era conhecido da vítima.

Na noite de quinta-feira(19), poucas horas depois do crime que chocou familiares e vizinhos, o acusado foi preso em um estabelecimento rural, nos Pinheiros. Com ele foram encontrados e apreendidos o chinelo e as roupas com resquícios de sangue, os quais serão remetidos ao IGP para confronto com material genético da vítima.

Segundo o Delegado Valeriano, o crime impressionou pela violência com que foi cometido, pois a vítima de 59 anos foi atingida com mais de vinte golpes que faca, que perfuraram áreas vitais, vindo a falecer no local. A Perícia para levantamento do local do crime foi acionada de Santana do Livramento e a perícia papiloscópica se deslocou da cidade de Santo Ângelo.

O homem disse que estava embriagado e que teria ingerido drogas, por esse motivo não recordava com clareza o que ocorreu, disse apenas que as facadas foram desferidas na parte externa da casa, onde o pedreiro foi encontrado. Ele teria demonstrado arrependimento e não informou o motivo da discussão e do desentendimento. “Foram muitas facadas” – teria comentado com os policiais.

O pedreiro foi brutalmente assassinado na madrugada de quinta-feira, em sua residência. Ele foi atingido com mais de 20 estocadas de faca no tórax, a região mais atingida. Vicente também teve um corte profundo na mão o que evidencia que ele lutou para se defender. Além de indícios que, mesmo depois de caído, ele teria sido atingido com mais três facadas na cabeça.

Há mais de 35 anos, o paraibano residia na cidade. Aqui, ele tem uma irmã. Todos os vizinhos e conhecidos o descrevem como um homem trabalhador, íntegro e muito solícito.

De acordo com a investigação e o relato do autuado, que confessou o crime, a vítima conhecia o agressor e a motivação do crime teria sido um desentendimento entre ambos. Durante o trabalho da Perícia, o policial comentou que o crime poderia ter sido cometido por mais de uma pessoa, em razão de que a vítima era um homem forte. Porém, o acusado disse aos policiais que agiu sozinho.

Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete à disposição da Justiça.