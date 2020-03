Rio Grande do Sul chega a 49 casos confirmados de coronavírus; criança está entre os pacientes

Secretaria da Saúde ✔@SES_RS Casos de coronavírus no RS chegam a 49. Os últimos 8 são: – Charqueadas, mulher, 31 anos

– Porto Alegre, menina, 5 anos

– Porto Alegre, homem, 41

– São Leopoldo, homem, 61 anos

– Taquara, homem, 80 anos

(continua) 422 Twitter Ads info and privacy

208 people are talking about this