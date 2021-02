Avenida Tiaraju está liberada, faltam poucos reparos para finalizar a obra

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Infraestrutura, está finalizando a execução das obras de infraestrutura na avenida Tiaraju. Nesta terça-feira (9), o vice-prefeito Jesse Trindade vistoriou o local acompanhado pelo secretário de Infraestrutura, Mario Rivelino e a diretora geral da Secretaria de Planejamento, Sandra Kulmann.

Embora faltem mínimos reparos, a via já foi liberada para os motoristas. Dentre as intervenções realizadas estão o embueiramento e a substituição de asfalto no local. “É uma demanda muito antiga. Uma necessidade real e urgente e a Administração Municipal assumiu este compromisso e hoje ele está praticamente concretizado. Quem tem comércio ou mora nas imediações sabe que é uma obra muito importante porque o trecho liga inúmeras comunidades da zona leste. Queremos compartilhar essa alegria por também fazer parte da presente conquista. É uma reivindicação dos moradores, comerciantes e particularmente do prefeito Márcio Amaral. Seguimos firmes e fortes. Outras obras estão a caminho”, exalta o vice-prefeito.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Mario Rivelino, melhorias na mobilidade urbana e na infraestrutura sempre impactam toda a população. Ele ressalta o volume significativo de projetos viabilizados pela gestão municipal. “A cada dia, buscamos oferecer melhores condições de infraestrutura à nossa comunidade”, finaliza.