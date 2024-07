Ballerina embarca rumo a Festival de Firenze na Itália

As bailarinas da Escola de Dança Ballerina partiram, neste dia 3, de Alegrete com o preparo técnico do balé e muitos sonhos na bagagem em direção à Itália. As bailairinas com a cores da escola foram de ônibus em direção a Porto Alegre e depois de avião para o país da Europa.

Além da agenda artística, uma vasta programação cultural foi organizada para que a delegação da Escola Azul desfrute dos 10 dias na Itália, com passeios a Roma e Veneza, bem como para apreciar as belezas e obras históricas da cidade de Florença, sede do festival.

Participarão do Danza Firenze, agora neste início do mês de julho acompanhadas dos diretores das duas Escolas Ballerina, as bailarinas: Ana Julia Rigol, Beatriz Toledo, Cecília Caminha, Esther Goldemberg, Giovanna Silveira, Helena Goldemberg, Isabella Silveira, Karina Gediel, Laís Brener, Laura Moraes, Luísa Tambara, Maria Eduarda Farias, Maria Fernanda Dutra, Mariana Eymael, Rafaela Mesquita Cezar, Valentina Flack, e Valentina Lambre.

Em 2024, quando completa 40 anos, novamente a Ballerina retorna ao solo italiano, para participar da 24ª edição do Danza Firenzi, Desta vez com uma delegação de 13 bailarinas de Alegrete e, 4 bailarinas da filial de Porto Alegre, levando em seu repertório artístico um total de 29 coreografias, nos gêneros Ballet de Repertório, Neoclássico, Dança Moderna e Dança Contemporânea. Junto ao grupo de bailarinas, diretores e professores, compõem a delegação familiares e amigos da Escola