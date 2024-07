Prefeitura vai contratar garis pelo processo simplificado

Share on Email

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, lançou edital para o processo seletivo simplificado para contratação de garis (as) para ajudar na limpeza pública de Alegrete.

A contratação é para trabalho de limpeza pública com um carga horária de 40h semanais. Interessados (as) devem acessar o edital 059/2024 par saber sobre esse processo seletivo. A redução de profissionais para atuar nessas áreas que se aposentaram fez com a Prefeitura faça essa contratação temporária, já que a limpeza é uma necessidade diária em toda a cidade.

Diariamente o serviço de limpeza pública, a cargo de equipes da Secretaria de Meio Ambiente recolhe 40 toneladas de lixo das ruas de Alegrete