Alegretenses entram em quadra neste fim de semana pela Série Bronze de Futsal

No próximo domingo (7), os times alegretenses AJS/Center Fhotos e AABF entram em quadra fora de casa pelo estadual Série Bronze. As equipes se enfrentaram no último fim de semana e protagonizaram o primeiro clássico da história entre as agremiações.

A Blackout vai a Nova Esperança enfrentar o time do Município do Vale do Jaguari. A equipe está 100% na competição estadual e promete fazer um grande confronto fora de casa. O técnico, Eduardo Freitas, segue preparando a equipe para manter o padrão de atuação no primeiro compromisso fora do Município.

A AJS/ Center Fhotos irá a Santiago para o seu primeiro compromisso fora de casa. O time alegretense enfrenta a equipe de Capão Cipó e precisa reagir na competição estadual, pois vem de duas derrotas nas primeiras rodadas da Série Bronze.