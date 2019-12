Banco desconta cheque furtado de painel de carro, com prejuízo ao dono da conta

O relato de furto de duas folhas de cheque do painel de um carro gerou um prejuízo de mil reais ao proprietário.

O problema é que reclamaram que o banco descontou o cheque sem que a assinatura do emitente conferisse com a original do dono da conta.

O irmão da pessoa lesada, Anderson Wintt, explica que haviam comprado um carro em uma revenda de Alegrete e pagaram as prestações em cheque. Conforme ele, duas folhas foram esquecidas no painel do veículo. Conforme o denunciante do caso, uma pessoa furtou as folhas e passou cheques no comércio local.

O valor emitido e descontado no Banco de mil reais, no último dia 20 de dezembro, seria do recurso de auxílio a um filho da vítima que tem síndrome de Dow. Wintt disse que seu irmão foi ao banco e ouviu que a instituição não tem o que fazer. Ele registrou BO do fato e diz que desconfia de quem fez isso e também vai fazer uma outra ocorrência na DP.

A reportagem entrou em contato diversas vezes com o banco, porém, não foi atendida pela gerente, tampouco, obteve retorno até a postagem da matéria.

Vera Soares Pedroso