“Bandeira não é a favor de Bolsonaro”, diz Zé Trovão

O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, voltou atrás. Em novo vídeo, o militante pediu que manifestantes tirassem faixas de apoio a Bolsonaro e afirmou que a luta não é a favor do presidente da República. No início da tarde, ele tinha feito uma declaração falando que iria se entregar, porém, fugiu – destacou o site Correio Braziliense.

Zé Trovão ainda afirmou que “ninguém” foi às ruas por causa do presidente. “Nossa bandeira não é Bolsonaro, a nossa bandeira é Brasil. O Bolsonaro está hoje no poder, mas amanhã pode não estar mais. Nossa luta não é em prol de partido”, pontuou.

O caminhoneiro, que está no México, pediu que retirassem faixas a favor do chefe do Executivo. “Nossa luta é contra os desmantelos do STF (Supremo Tribunal Federal), contra a corrupção, a bandidagem. Nós não estamos de maneira nenhuma defendendo o presidente Bolsonaro, nem contra nem a favor. As paralisações precisam ter as faixas com o rosto do (ministro do STF) Alexandre de Moraes. Tirem as faixas em que está escrito ‘apoio a Bolsonaro’, tirem essas faixas pelo amor de Deus”, solicitou.