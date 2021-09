Veterinário, o anjo da guarda dos nossos bichinhos comemora hoje seu dia

Share on Email

Nesta quinta-feira, dia 9 de setembro, se comemora o Dia do Médico-Veterinário.

Hoje, o País é a nação com maior número de profissionais em todo o mundo. De acordo com dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), são mais de 150 mil profissionais. E a procura por formação na área segue em alta.

A maioria das pessoas conhecem os médicos-veterinários por sua atuação na saúde dos animais, como cães e gatos. Mas no dia do médico-veterinário, neste 9 de setembro, também destaca profissionais da área reforçando que a atuação deles é mais ampla e alcança a saúde humana.

Alguns veterinários também atuam em parques eólicos no estado, na área de licenciamento ambiental e conservação dos animais silvestres. E, neste período de pandemia, foram colocados como grupo prioritário na vacinação para, se necessário, também atuarem na linha de frente contra a Covid-19.

Em Alegrete a médica – veterinária Miryane Pereira Franco – proprietária da Clínica Veterinária VittaPet deixou o seguinte recado a todos os colegas:

Parabéns a todos os colegas Médicos Veterinários, pelo nosso dia!

Ser médica veterinária é entender, compreender e tratar com muito amor,carinho e respeito nosso paciente que não saber falar e explicar o que esta acontecendo. Bem diferente do ser humano que fala onde dói ou qual é o seu problema, entre nós e os nossos pacientes existe um uma interação e fazemos todo o possível para chegarmos a um diagnóstico rápido, para efetuarmos um tratamento transparente, humanizado e eficaz. Desta forma, no final recebermos lambidas e rabinhos balançando como gratidão e,assim, também garantimos a tranquilidade dos seus tutores!