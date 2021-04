Botonismo de Alegrete está em luto, morre Nelson Gracez de Castro

Compartilhe















Morreu na madrugada desta quinta-feira(8), o alegretense, botonista e um dos pioneiros funcionários da Padaria do Nero, Nelson Gracez de Castro. Ele estava com 57 anos e foi mais uma vítima da Covid-19, em Alegrete.

Um dos ícone do futebol de mesa alegretense, José Macedo, disse que Nelson era um cara incrível. “Ele sempre estava de bem com a vida e nunca trouxe problema para os torneios que participou de 2016 a 2019” – citou.

O amigo e colega fez um time de botões para ele. “Nelson nem chegou a conhecer o time, mas vou jogar o próximo Campeonato Alegretense de Futebol de Mesa com eles(botões), usando inclusive o nome do seu time, Vasco da Gama do Rio, como uma homenagem. Também vou fazer o possível para vencer e dedicar a ele essa vitória, pois merece “- destacou Macedo.

Além do lazer em participar das atividades com os amigos botonistas, Nelson também foi um dos pioneiros funcionários na Padaria do Nero. Uma empresa recentemente fechada após a morte, no dia 13 de março, do empresário e administrador, Romário Goulart, também pela mesma doença, Covid-19.

Nelson estava hospitalizado na UTI da Santa Casa de Alegrete e faleceu nesta madrugada.

Fotos: José Macedo