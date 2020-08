Briga no Bairro Nilo deixa três feridos com faca e corrente

Compartilhe









Briga entre vizinhos resultou em três pessoas feridas. Na noite de ontem (23), as guarnições da Brigada Militar foram acionadas em rua do do bairro Nilo Soares Gonçalves. O motivo, três pessoas feridas, uma delas com facadas no abdômen e no braço. Já os outros dois envolvidos estavam com lesões provocadas por uma corrente.

Todos foram conduzidos à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia. Aos policiais as partes envolvidas disseram que o desentendimento ocorre há tempos e, desta vez, acabou em agressões.

Ainda segundo os policiais, o casal que teria esfaqueado o homem, consumiu muita bebida alcoólica durante o dia.

Todos passaram por atendimento na UPA , foram levados à DP, ouvidos e liberados. Os cortes com faca teriam sido superficiais.

Na sequência um outro chamado que estaria ocorrendo um briga generalizada no bairro Vila Nova, também mobilizou às guarnições. Neste caso, não houve confirmação do endereço da ocorrência.