Brigada Militar de Alegrete prende trio por abigeato após perseguição e troca de tiros

Na tarde desta segunda-feira (18), a Brigada Militar de Alegrete realizou uma importante operação contra o crime de abigeato no interior do município. Três indivíduos, de 39, 33 e 31 anos, foram presos após perseguição e confronto com os policiais na localidade da Cascata, cerca de 60 quilômetros da cidade.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Portal Alegrete Tudo, produtores rurais denunciaram o furto de duas reses que foram abatidas ainda prenhas. Do gado, os criminosos retiraram paletas e quartos, configurando mais um episódio de prejuízo aos pecuaristas da região. As vítimas relataram que há cerca de 15 dias também haviam sido alvo de furto semelhante.

Após receber a denúncia, uma guarnição se deslocou até a Estrada da Cascata, onde avistou uma caminhonete S10 branca saindo em direção à BR-290 e, em seguida, entrando em um corredor conhecido como Bolicho da Lata. Ao perceberem a aproximação, um dos suspeitos sacou um rifle e efetuou disparo contra os policiais, que revidaram e iniciaram perseguição por aproximadamente cinco quilômetros.

A caminhonete foi interceptada e os três homens acabaram presos. Na carroceria do veículo, os policiais encontraram grande quantidade de carne bovina, ainda sem contabilização total. O rifle utilizado e a caminhonete foram apreendidos.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde o caso está sendo registrado. A delegada responsável deve analisar os elementos da ocorrência e decidir se haverá autuação em flagrante. O crime de abigeato, que consiste no furto e abate de animais, tem previsão de pena de dois a cinco anos de reclusão, podendo ser agravado em situações de reincidência.

A operação demonstra a pronta resposta da Brigada Militar diante de crimes que afetam diretamente a economia local e a segurança no campo. O abigeato é um problema recorrente na região da Campanha Gaúcha, trazendo prejuízos significativos aos pecuaristas e exigindo atuação permanente das forças de segurança. O comandante da Brigada Militar de Alegrete, capitão Gilmar Lançanova, acompanhou pessoalmente a ocorrência, reforçando a gravidade do caso e o compromisso da corporação com a segurança da comunidade.