Brigada Militar prende motorista armado após disparos na área central

Em resposta imediata, a guarnição iniciou o acompanhamento do veículo, culminando na abordagem do motorista, um homem de 54 anos, na companhia do filho, de 24 anos.

A averiguação minuciosa do interior do veículo revelou a presença de um revólver Smith Wesson calibre .38, contendo 04 munições deflagradas e 02 intactas, todas encontradas no assoalho do carro.

Diante da situação, as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia (DP), onde o homem de 54 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública. O ocorrido destaca a importância das ações de patrulhamento e resposta rápida por parte das forças de segurança para preservar a ordem pública e garantir a segurança da comunidade.