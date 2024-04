Sermão da Cidade reuniu 100 pastores numa noite de clamor e fé

Na noite de sexta-feira(26), um evento de profundo significado espiritual tomou lugar no Largo do Centro Cultural em Alegrete. O Sermão da Cidade, organizado pela Igreja Quadrangular local sob a liderança do Bispo Enio Bastos, reuniu uma multidão devota com um propósito comum: orar pela cidade e seus habitantes.

O objetivo fundamental deste encontro religioso era elevar preces em favor do bem-estar e da prosperidade de Alegrete. Sob o céu estrelado, o corredor dos milagres foi formado por nada menos que cem pastores, cujas vozes se uniram em um clamor fervoroso por curas e bênçãos divinas. Em um ambiente impregnado de espiritualidade, testemunhou-se o poder da fé em ação, com relatos de curas e experiências que transcendem o explicável.

A presença maciça de representantes das 21 igrejas quadrangulares da cidade, juntamente com duas de Manoel Viana, ilustra a unidade e a solidariedade que permeiam a comunidade religiosa.

Além das fervorosas preces, o Sermão da Cidade foi marcado pela entoação de louvores que ressoaram pelas ruas, elevando os corações dos presentes em uma atmosfera de adoração e gratidão. A entrega de óleo consagrado simbolizou a busca pela proteção divina e o fortalecimento espiritual daqueles que ali estavam reunidos. Num mundo marcado por desafios e incertezas, esta reunião espiritual serviu como um lembrete do valor da fé e da união em tempos de adversidade. Que as bênçãos concedidas nesta noite reverberem por toda a cidade, trazendo consolo, cura e renovação para todos os seus habitantes.