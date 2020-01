Calorão e baixa umidade do ar, em Alegrete, exigem muita água

O mês de janeiro é o que tem mais tempo de luminosidade e com calor que faz em Alegrete a sensação térmica se torna insuportável a quem está exposto ao sol. Chega em torno de 40ºC.

Com a umidade do ar de cerca de 50%, devido a estiagem na região, se faz necessário beber muita água. Isso ajuda o corpo a repor o líquido perdido com suor e manter o organismo em equilíbrio. Sem a umidade do ar adequada a sensação de cansaço aumenta e para quem está ao sol isso é ainda pior.

Submetidos a isso estão todos os trabalhadores da construção civil, peões, trabalhadores de lavouras, mototaxistas, catadores e quem faz exercícios ao ar livre.

Aos que se enquadram nestas ações é fundamental beber muita água para evitar a desitratação e outros problemas de saúde. Mas o líquido e necessário a todas as pessoas, lembrando que chimarrão não vale como água.

Não esqueça de levar junto sua garrafa de água e outra coisa, mesmo que a pessoa não tenha a pele clara, usar o protetor solar é fundamental, assim como chapéu ou algo para proteger a cabeça e óculos. A incidência de raios UVB e UVA nocivos à saúde está altíssima nesta época.

Vera Soares Pedroso

Fotos: Daner Martins