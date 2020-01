Família pede ajuda para localizar alegretense desaparecido há mais de um mês no litoral

Alegretense está desaparecido há mais de um mês. Luana Santos falou com a reportagem e disse que estão apavorados com a falta de notícias do tio. Augusto Pinheiro Siqueira, de 36 anos, saiu de Osório no início de dezembro, para trabalhar alguns dias em Torres ou Santa Catarina.

De acordo com Luana, o alegretense trabalha como autônomo todos os verões em Capão da Canoa, Torres e Osório. Essas saídas para outras praias nunca o deixou tanto tempo sem contato com a família. Como ele também tem problemas com relação a bebida alcoólica, de acordo com Luana, já houve casos em que ficou inconsciente, o que preocupa ainda mais os familiares.

“Estamos buscando todas as formas de tentar uma informação sobre o paradeiro dele. Sei que tem muitos alegretenses que estão no litoral, neste período. Ou até mesmo a hipótese dele ter ido a Alegrete, embora há anos esteja residindo com minha avó em Porto Alegre” – declarou.

Se alguém tiver qualquer informação pode entrar em contato através dos números: (51)984362895 ou (51)985704893.