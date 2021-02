Calorão no fim de semana anuncia chuva em Alegrete

Compartilhe















Os próximos dias do mês de fevereiro, de acordo com a metereologia, serão de muito calor em Alegrete, com as temperaturas máximas em torno de 32Cº.

Porém, a partir de segunda-feira até a próxima quarta tem previsão de chuva para Alegrete, mas o calor permanece com mais de 30 graus de máxima.

O mês de fevereiro bem menor do que os outros meses do ano, com 28 dias, tem menos tempo de luz solar fator necessário para quem já realiza a colheita de arroz em Alegrete.

Muitos produtores estão em plena colheita da safra deste ano e aproveitam os dias de sol para manter as máquinas nas lavouras. O barulho das colheitadeiras muda o ritmo no campo, porque quando começa a chover o trabalho é interrompido. Há mais de semana que esta tem sido a rotina de quem produz um dos principais produtos responsáveis pela economia do Município. Este trabalho se estende por todo o mês de março aqui no Município.

Com foto de Alex Lopes