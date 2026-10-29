Câmara aprova diretrizes orçamentárias para 2027 e projetos voltados à educação e aos espaços públicos

63ª Sessão Ordinária também teve debates sobre o prazo de tramitação do PLDO, pedido de vistas a projeto de revitalização e homenagem a liderança comunitária.

A Câmara realizou, nesta quinta-feira (29), a 63ª Sessão Ordinária de 2026, com uma pauta marcada por decisões relacionadas ao planejamento orçamentário do município, à revitalização de espaços públicos, ao incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação na Educação Básica e ao reconhecimento de uma liderança comunitária.

Entre os principais destaques esteve a aprovação do Projeto de Lei nº 0052/2026, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027. Os vereadores também aprovaram propostas voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico na rede municipal de ensino e à denominação de uma rua em homenagem a Irianice Bacin.

Já o projeto que institui o Programa Municipal de Revitalização e Adoção de Espaços Públicos teve pedido de vistas durante a sessão, adiando a continuidade de sua análise. A programação contou ainda com um Espaço Regimental destinado ao Lions Club Alegrete Ibirapuitã.

Câmara aprova Diretrizes Orçamentárias para 2027

A Ordem do Dia começou com a discussão do Projeto de Lei nº 0052/2026, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027. A proposta orienta o planejamento financeiro do município e define prioridades que deverão nortear a elaboração e a execução do orçamento público no próximo ano.

O texto também contempla regras relacionadas à gestão dos recursos municipais, ao pagamento de dívidas, ao controle das despesas com pessoal e encargos sociais e à administração tributária.

Durante a discussão, o projeto recebeu emendas apresentadas pelo vereador Gilmar Martins. Parlamentares também manifestaram preocupação com o prazo reduzido para a tramitação da matéria, apontando dificuldades para realizar uma análise mais aprofundada das diretrizes propostas.

Apesar dos questionamentos levantados durante o debate, o projeto foi aprovado pelos vereadores.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento importante da administração pública, pois estabelece parâmetros para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que detalha a previsão de receitas e despesas do município.

Projeto de revitalização de espaços públicos recebe pedido de vistas

Outro tema em discussão foi o Projeto de Lei nº 0073/2026, de autoria do vereador Leandro Meneghetti, que institui o Programa Municipal de Revitalização e Adoção de Espaços Públicos.

A proposta prevê a cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada para revitalizar, conservar e manter espaços públicos municipais. A iniciativa busca incentivar a participação de empresas e outros parceiros na melhoria desses locais, sem gerar despesas para a Administração Pública, conforme previsto no projeto.

Durante a sessão, foram solicitadas vistas à emenda e ao projeto, o que adiou a continuidade da análise da matéria.

A proposta tem como objetivo contribuir para a conservação de áreas de uso coletivo e estimular parcerias que possam colaborar com a manutenção e a qualificação dos espaços públicos de Alegrete.

Educação Básica poderá receber incentivo à ciência, tecnologia e inovação

Os vereadores aprovaram o Projeto de Lei nº 0082/2026, também de autoria de Leandro Meneghetti, que estabelece diretrizes para incentivar a Ciência, a Tecnologia e a Inovação na Educação Básica da rede municipal de ensino.

A iniciativa busca ampliar o contato dos estudantes com o conhecimento científico e estimular o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e do interesse pela pesquisa.

Entre os objetivos estão aproximar os alunos de temas como ciência, tecnologia, inovação e sustentabilidade, além de incentivar atividades práticas, a busca por soluções para problemas e a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem.

A proposta pretende contribuir para uma educação que valorize a investigação, a experimentação e a capacidade dos alunos de compreender e enfrentar desafios do cotidiano.

Com a aprovação, o projeto avança no Legislativo municipal, fortalecendo a discussão sobre a importância da ciência e da inovação no ambiente escolar.

Rua no bairro Grande receberá o nome de Irianice Bacin

Encerrando a pauta de votação, a Câmara aprovou o Projeto de Lei nº 0093/2026, de autoria do vereador Paulo Berquó Farias, que denomina Rua Irianice Bacin a atual Rua T8, localizada no bairro Grande.

Durante a discussão, os parlamentares destacaram a atuação de Irianice Bacin como liderança comunitária em bairros de Alegrete. O autor da proposta ressaltou que a denominação representa uma forma de reconhecer sua contribuição à comunidade alegretense.

A homenagem busca preservar a memória de uma pessoa que teve participação na vida comunitária do município, associando seu nome a um espaço público da cidade.

Lions Club Alegrete Ibirapuitã participa de Espaço Regimental

Além das matérias legislativas, a sessão contou com um Espaço Regimental dedicado ao Lions Club Alegrete Ibirapuitã. A participação de entidades da sociedade civil no Legislativo municipal constitui uma oportunidade para apresentar ações, compartilhar experiências e aproximar as instituições da comunidade e dos representantes públicos.

Foto e Fonte: assessoria CMA