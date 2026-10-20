Câmara de Alegrete debate veto a projeto sobre transparência nos contratos de locação

A Câmara Municipal de Alegrete realizou, na noite da última segunda-feira (19), a 60ª Sessão Ordinária. Entre os principais assuntos da pauta esteve o Veto Total ao Projeto de Lei nº 0028/2026, de autoria do vereador Vagner Fan, que prevê a divulgação de informações sobre contratos de locação de imóveis utilizados pela Administração Pública Municipal.

A proposta estabelece a obrigatoriedade da instalação de placas informativas, em locais visíveis ao público, nos imóveis alugados pela Administração Pública direta do município. As placas deverão apresentar, no mínimo, a data de início do contrato, o valor mensal da locação e o prazo de vigência.

Durante a discussão da matéria, foi solicitado o adiamento da votação do veto. Com o encerramento do prazo de tramitação, a decisão de postergar a deliberação teve reflexos na pauta de votação, que permanece suspensa até que o veto seja apreciado pelos vereadores.Estiveram ausentes da sessão os vereadores Leandro Meneghetti e Carol Figueiredo.

Legislativo celebra 195 anos de história

Além das matérias legislativas, a sessão foi dedicada à trajetória do Poder Legislativo de Alegrete, que celebra 195 anos de história nesta semana.

Para marcar a data, a Câmara promove a 23ª Semana da Câmara, com uma programação especial voltada à valorização da história da instituição e ao fortalecimento da aproximação entre o Legislativo e a comunidade.

A iniciativa busca destacar a importância do Poder Legislativo na história do município e seu papel na representação da população alegretense.

Foto e Fonte: assessoria CMA