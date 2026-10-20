Abertura da Semana da Câmara é marcada por homenagens a mulheres ex-presidentes do Legislativo em Alegrete

Na última segunda-feira (19), a Câmara Municipal de Alegrete abriu oficialmente a programação da 23ª Semana da Câmara, que celebra os 195 anos de história do Poder Legislativo. A solenidade contou com homenagens às mulheres que já presidiram a instituição, reconhecimento ao servidor mais antigo da Casa e apresentação artística do coral da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA).

A cerimônia foi conduzida pela presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares, acompanhada do vice-presidente, Cléo Trindade, do primeiro-secretário, Vagner Fan, e do vice-prefeito Luciano Belmonte.

Um dos momentos da abertura foi a homenagem às mulheres que ocuparam a presidência do Legislativo alegretense ao longo da história. Seis mulheres já exerceram a função. Receberam o reconhecimento as ex-vereadoras Miriam Ost Suhre, Preta Mulazzani, Marta Giovana Silveira Vargas e Judete Ferrari. Familiares da ex-vereadora e ex-prefeita Cleni Paz da Silva, falecida, também participaram da cerimônia.

A atual presidente, Firmina Soares, também foi homenageada pela Mesa Diretora. Ela se destaca por ter exercido a presidência da Câmara em duas legislaturas.

Durante a solenidade, o vereador Paulo Berquó destacou a trajetória de Firmina na vida pública e o caminho percorrido até chegar ao comando do Legislativo. Em seu discurso, ressaltou a conquista de espaço na política e o reconhecimento recebido dos colegas parlamentares e da comunidade.

“A Fuca é a prova de que nada é inatingível, porque aquela guria que sonhava em se tornar uma parlamentar brilhante, que pudesse fazer a diferença na vida da sua e de outras tantas comunidades. Aquela guria chegou aqui, amadureceu, cresceu, conquistou o respeito do conjunto de vereadores e conquistou o respeito da comunidade”, afirmou.

Ao final da fala, Berquó defendeu que Firmina recebesse o mesmo reconhecimento concedido às demais mulheres homenageadas.

A programação também reservou um momento de reconhecimento ao servidor Wilson Roberto Flores Santos, funcionário mais antigo da Câmara Municipal. Com 41 anos de atuação no Legislativo, ele foi homenageado pela dedicação e contribuição ao funcionamento da instituição ao longo de mais de quatro décadas.

O encerramento da solenidade ficou por conta do coral da ADRA, Núcleo Alegrete, que apresentou louvores ao público presente.

A abertura da 23ª Semana da Câmara reuniu vereadores, representantes do Executivo e integrantes da comunidade. A programação celebra os 195 anos da instituição, destacando trajetórias que contribuíram para a história do Legislativo municipal.

Fonte e imagens: assessoria de imprensa Câmara de Vereadores