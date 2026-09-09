Câmara de Alegrete discute parceria com Patram para formatura de Patrulheiro Ambiental Mirim

A Câmara Municipal de Alegrete e a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM) discutem uma parceria para a realização da formatura dos alunos participantes do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim. A proposta foi tratada durante reunião realizada nesta terça-feira (8), no Legislativo Municipal.

Participaram do encontro a presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares, o vereador Pedro Paraíso e os soldados Rafael e Alexandre, representantes da PATRAM.

Mais do que uma cerimônia de encerramento, o programa busca aproximar crianças e adolescentes das questões relacionadas à preservação do meio ambiente. Desenvolvido pela Patrulha Ambiental, o Patrulheiro Ambiental Mirim utiliza atividades práticas para transformar a educação ambiental em experiência cotidiana.

Entre as ações desenvolvidas estão o plantio de árvores e a produção de materiais recicláveis, além de outras iniciativas voltadas à conscientização sobre sustentabilidade e preservação ambiental.

Durante a reunião, a presidente da Câmara colocou o Legislativo à disposição para construir a parceria com a PATRAM. A iniciativa, segundo a instituição, está alinhada ao compromisso de incentivar ações educativas e valorizar projetos que contribuam para a formação de uma consciência ambiental desde os primeiros anos.

A possível participação da Câmara na formatura também reforça o caráter institucional do programa, que leva a educação ambiental para além da sala de aula e envolve os estudantes em atividades concretas de cuidado com o espaço em que vivem.

A parceria ainda deverá ser definida entre as instituições.