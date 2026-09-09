Depois do feriado de 7 de Setembro, Alegrete terá novo feriadão em outubro

Nossa Senhora Aparecida será celebrada em uma segunda-feira; moradores poderão aproveitar o fim de semana prolongado nos dias 10, 11 e 12 de outubro
Passado o feriado da Independência do Brasil, celebrado na última segunda-feira, 7 de setembro, os moradores de Alegrete já podem olhar para o calendário em busca do próximo descanso prolongado. E a boa notícia para quem gosta de aproveitar os feriados é que o próximo feriado nacional também cairá em uma segunda-feira.
O Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro de 2026, será celebrado na segunda-feira, formando mais um fim de semana prolongado. A data consta no calendário oficial de feriados nacionais de 2026. Com isso, quem não precisar trabalhar no sábado poderá contar com três dias consecutivos de folga: sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12 de outubro).
Próximo feriadão será em outubro
O feriado de Nossa Senhora Aparecida é uma das datas mais aguardadas do calendário por coincidir, neste ano, com uma segunda-feira. Para muitos trabalhadores, estudantes e famílias, a data representa uma oportunidade para viajar, visitar familiares, descansar ou participar de atividades de lazer.
Em Alegrete, a proximidade do feriado também deve movimentar o comércio, serviços, restaurantes, espaços de lazer e outros setores que costumam receber maior circulação de pessoas durante os finais de semana prolongados.
O calendário oficial da Prefeitura de Alegrete confirma 12 de outubro como feriado, além de registrar os demais feriados e pontos facultativos previstos para o município em 2026.
Setembro ainda terá o Dia do Gaúcho
Antes do feriadão de outubro, o calendário gaúcho terá o 20 de Setembro, data que marca a Revolução Farroupilha e é celebrada como o Dia do Gaúcho. Em 2026, porém, a data cairá em um domingo, não proporcionando um fim de semana prolongado. O decreto municipal de Alegrete classifica o dia 20 de setembro como feriado estadual.
Novembro também terá feriados na segunda e na sexta-feira
Depois de outubro, o calendário ainda reserva outras datas que poderão proporcionar períodos de descanso. O Dia de Finados, em 2 de novembro, cairá novamente em uma segunda-feira, criando outro fim de semana prolongado.
Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, será celebrado em uma sexta-feira, formando mais um período de três dias para quem não tiver expediente no sábado. Por outro lado, a Proclamação da República, em 15 de novembro, cairá em um domingo.
E o feriado municipal de Alegrete?
No fim do ano, Alegrete terá ainda o feriado municipal da Padroeira do Município. Em 2026, o dia 8 de dezembro cairá em uma terça-feira. O decreto oficial da Prefeitura de Alegrete estabelece 8 de dezembro de 2026, terça-feira, como feriado municipal da Padroeira do Município. O dia 7 de dezembro, segunda-feira, será ponto facultativo no calendário municipal.
Assim, para servidores ou trabalhadores abrangidos pelo ponto facultativo de segunda-feira, 7 e 8 de dezembro poderão formar um período prolongado de descanso, mas isso depende das regras de cada órgão, empresa ou categoria.
Confira os próximos feriados de 2026
|Data
|Dia da semana
|Data comemorativa
|20 de setembro
|Domingo
|Revolução Farroupilha – Dia do Gaúcho
|12 de outubro
|Segunda-feira
|Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional
|28 de outubro
|Quarta-feira
|Ponto facultativo – Dia do Servidor Público
|2 de novembro
|Segunda-feira
|Finados – feriado nacional
|15 de novembro
|Domingo
|Proclamação da República
|20 de novembro
|Sexta-feira
|Consciência Negra – feriado nacional
|7 de dezembro
|Segunda-feira
|Ponto facultativo em Alegrete
|8 de dezembro
|Terça-feira
|Feriado municipal – Padroeira de Alegrete
|24 de dezembro
|Quinta-feira
|Ponto facultativo – Véspera de Natal
|25 de dezembro
|Sexta-feira
|Natal
|31 de dezembro
|Quinta-feira
|Ponto facultativo – Véspera de Ano-Novo
Outubro será o próximo momento de descanso prolongado
Com o 7 de Setembro já passado, a atenção agora se volta para o 12 de outubro. A segunda-feira de feriado deverá proporcionar mais um feriadão de três dias, sendo uma oportunidade para descanso, viagens curtas e programação em família.
Para quem pretende viajar ou organizar atividades para a data, o planejamento antecipado pode ser importante, especialmente porque feriados prolongados costumam aumentar a procura por hospedagens, restaurantes, passeios e outros serviços.
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