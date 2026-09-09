Depois do feriado de 7 de Setembro, Alegrete terá novo feriadão em outubro

Nossa Senhora Aparecida será celebrada em uma segunda-feira; moradores poderão aproveitar o fim de semana prolongado nos dias 10, 11 e 12 de outubro

Passado o feriado da Independência do Brasil, celebrado na última segunda-feira, 7 de setembro, os moradores de Alegrete já podem olhar para o calendário em busca do próximo descanso prolongado. E a boa notícia para quem gosta de aproveitar os feriados é que o próximo feriado nacional também cairá em uma segunda-feira.

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro de 2026, será celebrado na segunda-feira, formando mais um fim de semana prolongado. A data consta no calendário oficial de feriados nacionais de 2026. Com isso, quem não precisar trabalhar no sábado poderá contar com três dias consecutivos de folga: sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12 de outubro).

Próximo feriadão será em outubro

O feriado de Nossa Senhora Aparecida é uma das datas mais aguardadas do calendário por coincidir, neste ano, com uma segunda-feira. Para muitos trabalhadores, estudantes e famílias, a data representa uma oportunidade para viajar, visitar familiares, descansar ou participar de atividades de lazer.

Em Alegrete, a proximidade do feriado também deve movimentar o comércio, serviços, restaurantes, espaços de lazer e outros setores que costumam receber maior circulação de pessoas durante os finais de semana prolongados.

O calendário oficial da Prefeitura de Alegrete confirma 12 de outubro como feriado, além de registrar os demais feriados e pontos facultativos previstos para o município em 2026.

Setembro ainda terá o Dia do Gaúcho

Antes do feriadão de outubro, o calendário gaúcho terá o 20 de Setembro, data que marca a Revolução Farroupilha e é celebrada como o Dia do Gaúcho. Em 2026, porém, a data cairá em um domingo, não proporcionando um fim de semana prolongado. O decreto municipal de Alegrete classifica o dia 20 de setembro como feriado estadual.

Novembro também terá feriados na segunda e na sexta-feira

Depois de outubro, o calendário ainda reserva outras datas que poderão proporcionar períodos de descanso. O Dia de Finados, em 2 de novembro, cairá novamente em uma segunda-feira, criando outro fim de semana prolongado.

Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, será celebrado em uma sexta-feira, formando mais um período de três dias para quem não tiver expediente no sábado. Por outro lado, a Proclamação da República, em 15 de novembro, cairá em um domingo.

E o feriado municipal de Alegrete?

No fim do ano, Alegrete terá ainda o feriado municipal da Padroeira do Município. Em 2026, o dia 8 de dezembro cairá em uma terça-feira. O decreto oficial da Prefeitura de Alegrete estabelece 8 de dezembro de 2026, terça-feira, como feriado municipal da Padroeira do Município. O dia 7 de dezembro, segunda-feira, será ponto facultativo no calendário municipal.

Assim, para servidores ou trabalhadores abrangidos pelo ponto facultativo de segunda-feira, 7 e 8 de dezembro poderão formar um período prolongado de descanso, mas isso depende das regras de cada órgão, empresa ou categoria.

Confira os próximos feriados de 2026

Data Dia da semana Data comemorativa 20 de setembro Domingo Revolução Farroupilha – Dia do Gaúcho 12 de outubro Segunda-feira Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional 28 de outubro Quarta-feira Ponto facultativo – Dia do Servidor Público 2 de novembro Segunda-feira Finados – feriado nacional 15 de novembro Domingo Proclamação da República 20 de novembro Sexta-feira Consciência Negra – feriado nacional 7 de dezembro Segunda-feira Ponto facultativo em Alegrete 8 de dezembro Terça-feira Feriado municipal – Padroeira de Alegrete 24 de dezembro Quinta-feira Ponto facultativo – Véspera de Natal 25 de dezembro Sexta-feira Natal 31 de dezembro Quinta-feira Ponto facultativo – Véspera de Ano-Novo

Outubro será o próximo momento de descanso prolongado

Com o 7 de Setembro já passado, a atenção agora se volta para o 12 de outubro. A segunda-feira de feriado deverá proporcionar mais um feriadão de três dias, sendo uma oportunidade para descanso, viagens curtas e programação em família.

Para quem pretende viajar ou organizar atividades para a data, o planejamento antecipado pode ser importante, especialmente porque feriados prolongados costumam aumentar a procura por hospedagens, restaurantes, passeios e outros serviços.