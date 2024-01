Câmara e Prefeitura tratam do novo orçamento e reposição salarial para os servidores

Share on Email

Na manhã desta terça-feira, 02, o prefeito Márcio Amaral recebeu a visita da nova mesa diretora da Câmara dos Vereadores de Alegrete em seu gabinete, no Centro Administrativo Municipal. Na oportunidade, foram discutidos os trabalhos sugeridos para o ano de 2024.

Também houve o acerto a respeito da previsão de sessão extraordinária para a abertura do orçamento anual, além da reposição inflacionária para os servidores municipais, que tem previsão de acontecer até o próximo dia 15 do corrente mês.

A nova mesa diretora da Câmara de Vereadores é composta pelo presidente Moisés Fronteira, pelo vice Enio Bastos, pela 1° secretária Fátima Marchezan e pela 2° Firmina Soares. Ano após ano, o núcleo diretório responsável por conduzir as sessões no plenário é trocado, desta vez uma nova comitiva será a encarregada pelas decisões do legislativo Municipal.