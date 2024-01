Virada do ano registra alto índice de estouros de fogos de artifícios em Alegrete

Na noite da virada do ano, um grande número de fogos de artifício tomaram conta do révellion em Alegrete. Alguns moradores do município, constataram um grande volume de bombas após à meia-noite que gerou muito desconforto principalmente nos animais.

A partir da Lei Complementar nº 068, implementada em 29 de junho de 2021, está “proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que possuam estampidos, em toda a extensão do município”, alterando o inciso XXVIII, da Lei Municipal nº 2.711/96. A lei prevê multa de até 10 mil reais.

Segundo a Guarda Municipal, não ocorreran chamados nem atendimentos referentes ao incidentes de fogos pirotécnicos. Marcela, moradora do bairro Promorar, relatou à reportagem do PAT, que seu cachorro sofreu muito com os barulhos de bombas e que por duas vezes o animal tentou fugir de casa ” o Spike fica muito agitado com os barulhos, no Natal o volume de fogos foi menor, porém, no Ano Novo perdurou por muito tempo os efeitos sonoros”, disse a alegretense.

A reportagem também entrou em contato com a Brigada Militar e foi informada que não houve alterações e registros envolvendo fogos de artifícios. Além disso, a UPA de Alegrete também não recebeu feridos envolvendo explosões.