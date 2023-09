Comunidade Católica testemunhou o ordenamento do diácono Rafael

Aos 26 anos, Rafael foi ordenado diácono, um passo significativo em sua jornada dedicada a servir a Deus e a comunidade. Na cerimônia, foi celebrada pelo Bispo da Diocese de Uruguaiana (RS) Dom José Mário Scalon Angonese e contou com a presença dos pais de Rafael, irmão, familiares, diáconos e padres das cidades de Alegrete, Santiago, São Borja, Uruguaina e Paroti.

Na celebração, o então seminarista expressou seu desejo de assumir o ministério diaconal, seu compromisso com o povo e de proclamar a fé com palavras e atos. É na ordenação diaconal que o futuro sacerdote assume também o compromisso de guardar o celibato, perseverar no espírito de oração, obediência ao bispo e imitar o exemplo de Cristo.

Ao fim da homilia, deu-se início ao rito de ordenação diaconal, que começou com o metropolita interrogando o seminarista, seguido pela prostração do candidato enquanto entoava-se a ladainha de todos os santos; oração consagratória de ordenação, realizada com a imposição de mãos do bispo; entrega das vestes diaconais, realizada pelos membros da família; entrega do livro do Evangelho; e a acolhida no presbitério, com o ósculo (abraço) da paz, gesto com o qual Dom José Mário, acolheu o novo diácono, assim como, os demais.







Em conversa na casa paroquial, no dia anterior, Rafael compartilhou um pouco de sua trajetória, desde os primeiros passos em direção à vocação religiosa até os desafios que definiram sua determinação. A palavra que agora o define é “responsabilidade”.

Aos 8 anos, Rafael sentiu pela primeira vez o chamado de Deus em seu coração. Em uma entrevista exclusiva, ele compartilhou sua jornada desde a infância até sua ordenação, destacando as dúvidas e desafios que enfrentou ao longo do caminho.

Rafael lembra-se de frequentar a Igreja com seu pai aos domingos, mas foi quando seu irmão mais velho, Rodrigo, decidiu fazer a catequese em preparação para a 1 eucaristia que a família se tornou parte ativa da comunidade. Apesar de ter recusado convites para ingressar no seminário algumas vezes, foi durante um retiro com o Padre Aodomar Wandscher e outro seminarista que ele finalmente disse sim à vocação. Aos 16 anos, Rafael entrou no Seminário Sagrado Coração de Jesus em Uruguaiana, concluindo o ensino médio. Sua jornada continuou em Santa Maria, no Seminário Nossa Senhora Conquistadora onde estudou filosofia e teologia, antes de ser encaminhado para o Estágio Pastoral em Alegrete em 2022. Atualmente, ele está no Seminário Interdiocesano Bom Pastor em Santa Maria.



No entanto, a trajetória de Rafael não foi isenta de desafios. Um acontecimento em 2015 testou sua fé de maneira profunda: a perda de seu irmão, Roger, de 12 anos, devido a complicações pós-cirurgia. Esse período foi repleto de inquietações e questionamentos profundos para Rafael, mas considera que também foi uma época de crescimento e amadurecimento, tanto para ele quanto para seus pais, Nicolau Aramburu e Nara Lúcia Viana. O são-borjense destaca o apoio fundamental que recebeu dos padres nesse momento difícil, enfatizando a importância da Direção Espiritual na superação das dúvidas.

Quando questionado sobre o significado de Deus em sua vida, Rafael descreveu Deus como um pai pronto para acolher seus filhos, uma presença constante que está sempre ao lado de todos. Sobre sua responsabilidade como diácono, Rafael citou o seu lema diaconal, “Tornei-me tudo para todos” (1Cor 9,22), destacando sua dedicação total à comunidade.

Para concluir, Rafael compartilha uma mensagem de fraternidade e esperança. Ele enfatiza a importância de os seres humanos se compreenderem melhor e buscar a fraternidade, pois, para os cristãos, todos são irmãos. E, com um sorriso, ele revela que é gremista, mostrando como os padres podem surpreender as pessoas ao participarem de atividades comuns do dia a dia.



Ele também quebrou estereótipos ao enfatizar que os sacerdotes são pessoas comuns. “Nós vamos ao supermercado, a uma lanchonete, jogamos futebol, tomamos mate com os amigos e vamos ao cinema”.

A história de Rafael Viana de Aramburu é uma lembrança poderosa de como a fé, a determinação e a responsabilidade podem moldar uma vida, inspirando outros a também seguirem seu caminho com coragem e devoção.

