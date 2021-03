Câmara esclarece que Projetos do Executivo de abertura de crédito ainda não foram aprovados

Compartilhe















A Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal encaminhou esclarecimentos a respeito de publicação sobre a apresentação de de projetos oriundos do Executivo. Ao contrário do que foi divulgado, os projetos que autorizam abertura de crédito adicional não foram aprovados pelo plenário da Câmara Municipal. Eles deram entrada na Casa, sendo feita a leitura na sessão ordinária do último dia 25. São projetos que autorizam abertura de crédito adicional para as secretarias de Infraestrutura, Finanças e Orçamento e Agricultura e Pecuária. Para a Secretaria de Infraestrutura são três créditos adicionais nos valores de R$ 35 milhões, R$ 163.424,28 e R$ 62.587,01. Para Finanças e Orçamento, R$ 200 e para Agricultura e Pecuária, créditos adicionais de R$ 1.086.000,00 e R$ 643.800,00.

Para esclarecimento ao público e para que não pairem dúvidas, os projetos deram entrada na Câmara e vão seguir os trâmites normais de apreciação por parte das comissões para os competentes pareceres. Somente após é que serão levados para discussão e votação em plenário.