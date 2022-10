Caminhoneiro é detido dirigindo embriagado carreta com 36 toneladas de soja em Pantano Grande, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite desta segunda-feira (10), o motorista de um caminhão que dirigia embriagado na BR-471, em Pantano Grande, a cerca de 125 km de Porto Alegre. Ele fez o teste do bafômetro, que acusou mais de 20 vezes o suficiente para ser considerado infração de trânsito.

Os policiais rodoviários realizavam o patrulhamento quando perceberam que o motorista da carreta dirigia de forma anormal, com velocidade muito reduzida e dificuldade em manter o veículo em linha reta. Ele recebeu ordem de parada, que não foi obedecida prontamente, e só parou alguns quilômetros depois.

Quando o motorista desceu do caminhão, os policiais perceberam visíveis sinais de embriaguez, que foi confirmada pelo teste do bafômetro acusando 0,94 mg/L de álcool no ar expelido, quase o triplo do necessário para configurar crime.

Dentro da cabine, os policiais encontraram uma lata de cerveja aberta que o condutor consumia enquanto dirigia. A carreta, emplacada em Candelária, estava carregada com 36 toneladas de soja.

O homem, de 47 anos, admitiu que havia bebido algumas cervejas. Ele estava indo para Rio Grande, no Sul do estado, e disse que pararia para dormir em Rio Pardo. Porém, já havia passado mais de 20 quilômetros do acesso à cidade.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Ele também sofrerá um processo para suspensão da carteira de habilitação. A carreta foi multada e recolhida para o depósito.

Fonte: G1