Justiça determina seis meses à Prefeitura fazer licitação aos camelôs

A ação dispõe de um prazo de seis meses para que a licitação seja feita, sob pena do Município pagar multa no valor de um salário mínimo, por mês, por atraso no cumprimento judicial.

Também foi determinado que a Prefeitura se abstenha de renovar contrato de uso dos espaços do bem público, e verifique, semestralmente, o cumprimento dos contratos de concessão.

Conforme a ação, os camelôs que ocupam espaços no entorno da Praça General Osório não dever usar o passeio público com mostruários. Devido a isso, três microempreendedores do local deverão pagar um salário mínimo regional por descumprirem a ordem judicial.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueredo, informa que na próxima sexta-feira(14), vão realizar uma reunião com os camelôs as 9h, no Salão Vermelho da Prefeitura, para tratar sobre esse assunto.