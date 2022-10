Igreja Matriz celebra o Cenáculo com Maria no dia 12 de outubro

Com início às 7h 30min acontece, no ginásio do CDC, o cenáculo com Maria. Um missionário de Guaíba vem fazer a pregação do Dia de Nossa Senhora Aparecida.

O evento religioso vai até às 16h, quando começa a Santa Missa que será celebrada no mesmo local.

Nossa Senhora da Conceição Aparecida

O Dia de Nossa Senhora Aparecida foi oficialmente instituído a partir da Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980.

Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira Oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio. Em 1980, 50 anos depois, o dia 12 de outubro foi decretado feriado oficial no país.

O dia 12 de outubro foi escolhido para o feriado, pois a data já abrigava outros fatos importantes. Uma dessas datas foi a chegada de Cristóvão Colombo às Américas, em 12 de outubro de 1942. Além dela, em 12 de outubro de 1822, após a independência do Brasil, a nação ganhou seu primeiro imperador, Dom Pedro I.