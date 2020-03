Capão da Canoa fecha maioria das entradas da cidade e orienta turistas a deixarem a beira da praia

Um decreto do prefeito de Capão da Canoa , Amauri Magnus Germano (PTB), determina o fechamento de 10 dos 13 acessos para a cidade que mais recebe turistas do Litoral Norte . O objetivo é controlar a entrada de pessoas como medida preventiva de redução do contágio de coronavírus .

Serão feitas barricadas com materiais de construção para bloqueadar 10 entradas. Somente ficarão abertos os acessos da Avenida Paraguaçu, no limite com Xangri-Lá, da RS-407, e pelo trevo da Estrada do Mar, próximo a Curumim.

Nas demais entradas, a prefeitura garante que fará barreiras com fiscais e Brigada Militar para orientar as pessoas. Quem não tiver casa em Capão da Canoa será orientado a voltar para sua cidade de origem.

A prefeitura também está solicitando que turistas e moradores não frequentem a faixa de areia da praia durante a crise do coronavírus. A medida é tomada para evitar aglomeração de pessoas. A prefeitura disse, inclusive, que gostaria de determinar a proibição, mas, por ser área da Marinha do Brasil, a legislação não permite.

Beira da praia estava vazia na tarde desta sexta-feira Isadora Neumann / Agencia RBS

Nesta sexta-feira (20), GaúchaZH flagrou guarda-vidas e policiais da Brigada Militar pedindo para quem estivesse na beira da praia deixasse o local. Além disso, segundo a prefeitura, carros de som estão sendo providenciados para passar pela região do calçadão com orientações.

A professora aposentada Célia Bertolo, 69 anos recebeu essa orientação. Acompanhada da filha, ela tomava sol quando o guarda-vidas pediu para que ela saísse.

— Nós prontamente pegamos nossas coisas e voltamos para o hotel. Fiquei chateada, porque estou me cuidando e a água estava maravilhosa. Era nosso último dia de praia, mas temos que respeitar — comentou.

Além da beira da praia, parques e praças também não devem ser frequentados. Em áreas com brinquedos compartilhados entre crianças, foram colocadas fitas de isolamento.

Na região central, a reportagem percebeu o deslocamento intenso de carros. Restaurantes, no entanto, estavam vazios.

Segundo o secretário de planejamento, Rafael Ayub, foi percebido, ao longo da última semana, aumento da movimentação na cidade. Com a proximidade do final de semana, com previsão de sol e mar limpo, que influenciaria turistas, o governo municipal teme o avanço da doença na cidade e o colapso do sistema de saúde municipal.

Obras proibidas

Lojas, shoppings e demais locais considerados “não essenciais” também precisam ficar fechados, segundo o decreto do prefeito. Assim como Hotéis e pousadas.

Além disso, um dos principais motores econômicos da cidade, a construção civil, também entrou na mira da prefeitura. Obras estão proibidas na cidade.

— Estamos tomando medidas que são essenciais na cidade. Vão estar abertos serviços essenciais. Solicitamos que cuidem de sua saúde e fiquem em casa — disse o prefeito, em transmissão em uma rede social.

O prefeito de Imbé, Pierre Emerim (PT), adotou medida semelhante na cidade, pedindo que as pessoas não se reúnam na beira da praia. No comércio, também só ficará aberto o essencial.