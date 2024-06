CAPS I comemora 20 anos com mais de 11 mil atendimentos em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um serviço que realiza um trabalho de extrema importância em Alegrete é o do CAPS I que completou 20 anos no último dia 1 de junho. Por meio do atendimento de uma equipe multidisciplinar, o local acolhe crianças e adolescentes até 18 que sofrem de algum problemas de saúde mental e precisam de ajuda e tratamento. Geralmente os pacientes são encaminhados pelas escolas em que os professores notam algum comportamento diferente e que esses estudantes precisam de ajuda.

CAPS I de Alegrete

O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil- Caps i foi fundado em 01 de junho de 2004 e no início desse mês comemorou seus 20 anos de atuação na cidade, sendo um serviço de referência nesses atendimentos que são encaminhados por toda a rede do município ou que buscam seus serviços de forma espontânea.

Nesses 20 anos foram mais de 11 mil pessoas atendidas, conforme a diretora, psicóloga Juliana do Prado Rodrigues,.

CAPS I de Alegrete

Atualmente, o Caps i conta com uma equipe multiprofissional composta por psicólogas, terapeuta ocupacional, assistente social, psicopedagogo, psiquiatras, enfermeira, técnica de enfermagem, fonoaudióloga, atendentes e higienização.

A procura por atendimento no Caps i tem aumentado muito, principalmente, devido aos elevados índices de ansiedade, depressão, autoagressão, autismo e transtornos de aprendizagem.

O Caps i funciona das 08h às 17 h de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia e está localizado na Rua Ciro Leães, n° 38. Bairro Ibirapuitã.