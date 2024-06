Muito rock’n’roll em troca de roupa e agasalho; o espetáculo contará com três bandas locais

Na manhã da última terça-feira (4), o cônsul do Internacional, Tuti Mendonça, acompanhado do estudante, Victor Lobins e os músicos, Willy Vieira e Jackson Dorneles, relataram como será o evento solidário do próximo sábado no salão do Centro Cultural de Alegrete

O evento será realizado de maneira solidária com o principal intuito de ajudar os atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul. A atividade contará com a apresentação de três bandas de rock, são elas; Os Aztecas, CxExVxA e Brain & Storm. Na entrada do espetáculo, será cobrado 1kg de alimento não perecível ou materiais de higiene.

Toda arrecadação será destinada para a cidade de Encantado, que teve boa parte de seu Município devastado pelas cheias. O evento tem o apoio do Container Sonorizações, Consulado do Internacional de Alegrete e Oficina do Som. Venha fazer parte dessa causa social e ajudar o próximo.

Fotos: Portal Alegrete Tudo