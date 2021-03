Carreata pelo fim de medidas restritivas percorreu ruas da cidade nesta tarde

Compartilhe















Manifestantes realizaram carreata pelas ruas da região central de Alegrete e Frente ao Centro Administrativo, neste domingo (14), contra medidas restritivas no Rio Grande do Sul diante da pandemia de coronavírus. O ato começou por volta das 17h, com saída da Avenida Assis Brasil, próximo ao Trevo do Arco e percorreu diversas ruas e avenidas.

Rui Medeiros, disse que a carreta é em prol da abertura do comércio, pois as medidas adotadas são rígidas e se mostraram ineficientes. Ele também destacou solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos, os carros, além da bandeira do Brasil, também estavam com lenço preto. ‘A gente não concorda com o fechamento de tudo’- citou.

O Grupo Mobilização Direita Alegrete-RS, descreveu que estão representando o Governo Jair Bolsonaro, os Empresários coesos ou não, os desempregados e futuros desempregados, as vítimas e profissionais da saúde que sucumbiram sem direito ao protocolo da medicação precoce, das famílias que já estão vulneráveis e aquelas que logo estarão em situação de vulnerabilidade.

Também acentuam a liberdade de expressão, garantida na Constituição Federal. “Por todas essas representações fizemos nossa parte, com bom senso, sem revidar provocações, abanar para os patriotas que estão esperando por essa reação do povo Brasileiro. O protesto também é contra a implantação do Socialismo/Comunismo com fé e esperança em dias melhores “- citou Rui.

O vereador Fábio Peres(Bocão), esteve na concentração, conversando com os manifestantes.

Flaviane Antolini Favero