Ruth Faraco, professora e benemérita, morreu nesta manhã de domingo vítima de uma explosão

Uma tragédia na manhã deste domingo(14), em Alegrete, vitimou a alegretense Ruth Faraco. Elegante, feliz, atuante na cidade, em causas humanitárias, aos seus 68 anos tinha uma vitalidade incrível. Amava viajar e praticar o bem.

Mas, infelizmente, o sorriso contagiante, a alegria de viver e todos os planos que ainda iria colocar em prática foram ceifados por uma explosão. Ainda não há informações sobre as causa do sinistro, mas de forma violenta, tirou a energia da empresária e professora aposentada.

Ruth era muito atuante também no CTG Farroupilha. Sempre alegre, tinha um grande círculo de amizades e o amor incondicional pela família. Os cenários em muitas viagens descreviam a sua beleza interior, assim, as pessoas que a conheciam, a descrevem.

São lembranças lindas, de um presente que marcou, de uma conversa, auxílio….são tantos momentos que ela se eterniza na memória e no coração.

Ruth estava em seu apartamento, localizado na rua Luiz de Freitas, em Alegrete, quando uma explosão, tudo indica causado por algum vazamento de gás, a atingiu. Ela faleceu no local e o corpo aguarda Perícia de Santana do Livramento para ser removido. Muita consternação pelo ocorrido e a solidariedade à família neste momento difícil. “Ela tinha muita energia, era uma pessoa sensacional. Não demonstrava a idade por saber viver” – descreveu um amigo.

O radialista e jornalista Alair Almeida em sua colaboração a homenageou:

Perdemos Ruth Faraco, benemérita e missionária da Fé.

Estamos profundamente abalados com o trágico falecimento de nossa amiga e vizinha Ruth Franco Faraco. Dela ficam os melhores exemplos de uma pessoa dedicada à filantropia e à oração. Sempre envolvida com a realização de eventos para arrecadar donativos em favor dos que mais precisavam. Ruth não parava nunca. Foi dela a iniciativa de promover o Natal da rua Luiz de Freitas, reunindo os moradores para momentos de confraternização e religiosidade, a cada ano homenageando os moradores mais antigos da rua. Na Igreja Católica, onde Ruth era ministra do acolhimento, muita dor pela perda. No grupo EPC estão sendo postadas mensagens de profundo pesar. Uma missionária que dedicou sua vida a ajudar quem mais precisava. Uma motivadora em todos os sentidos. “O EPC perde uma irmã que fez toda a diferença para o nosso movimento, diz uma das postagens. Para o vereador e ‘epecista’ Vagner Fan, “Ruth Faraco transbordava alegria e fé por onde passava”. Era de uma alegria contagiante, postou o médico e epecista Carlos Dionízio Silva. Ruth Faraco foi promotora de viagens. Deixou um notável contribuição ao tradicionalismo quando seu esposo José Cláudio Faraco dirigiu a patronagem do CTG Farroupilha, nunca tendo se desligado do movimento.”

As últimas homenagens a Ruth, serão realizadas na Funerária Angelus, na Rua Daltro Filho, 220. O sepultamento será às 10h de segunda-feira(15), no Cemitério Municipal de Alegrete. Ela deixa esposo, filhos e netos.

Flaviane Antolini Favero