Covid-19: Alegrete confirma mais seis mortes e chega a 100 óbitos

Neste domingo (14) foram registrados 58 casos positivos, 34 mulheres e 24 homens, com idades entre 02 e 86 anos. Também foram registrados 54 recuperados. Foram registrados os óbitos de cinco homens, com 38, 60, 76 e dois deles de 91 anos. Também foi registrado o óbito de uma mulher de 78 anos.

Há 14 pacientes na UTI Covid, sendo os 13 confirmados. No Hospital de Campanha há 32 pacientes, destes 25 confirmados e na UPA são 19 internados, 05 confirmados. A UTI Covid possui 15 leitos, dessa forma há 01 leito disponível. Já no Hospital de Campanha, há 30 leitos permanentes e 02 provisórios, todos estão ocupados. Na UPA, que conta com 25 leitos, 06 estão disponíveis. Na UTI não-covid há 8 leitos, 05 estão ocupados e 03 disponíveis.

Atualmente são 6.451 casos confirmados, com 4.969 recuperados, 1.383 ativos (1.341 estão ativos em isolamento domiciliar e 42 hospitalizados positivos de Alegrete) e 100 óbitos.

Foram realizados 22.780 testes, sendo 16.162 negativos, 6.451 positivos e 167 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.646 pessoas.

DPCOM