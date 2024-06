Carreta Scania desgovernada bate em muro de igreja em Alegrete

Share on Email

O acidente ocorreu na rua Oscar de Souza, cruzamento com a Avenida Rondon, onde o veículo estava estacionado antes de descer descontrolado.

A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre se o freio estacionário do veículo estava ativado no momento do acidente. Não houve relatos de feridos, e os danos materiais estão sendo avaliados pelas autoridades.