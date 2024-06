Investimento de R$ 200 mil do Estado permitirá reforma de Unidade Básica de Saúde em Alegrete

Um repasse de R$ 14,6 milhões está sendo destinado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Saúde (SES), para 60 projetos de reforma ou ampliação de Unidades Básicas de Saúde de municípios que fazem parte a Rede Bem Cuidar (RBC-RS). O anúncio do investimento já havia sido feito pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, e pelo governador Eduardo Leite, no início da semana e foi agora publicado em portaria.

O município de Alegrete teve valor confirmado de R$ 200 mil na transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde para reforma de Unidade Básica de Saúde da Rede Bem Cuidar RS no âmbito da 10ª CRS.

Para a qualificação da Rede Bem Cuidar RS, foram contemplados até 30 projetos de reforma, no valor de até R$ 200 mil, somando um total de R$ 5,2 milhões, e outros 30 de ampliação, no valor de até R$ 350 mil cada um, somando R$ 9,4 milhões.

A portaria permite que sejam habilitados projetos de municípios da Rede Bem Cuidar, independentemente de terem sido atingidos pelas enchentes no último mês. Os recursos são provenientes do Tesouro do Estado, e serão repassados, em parcela única do Fundo Estadual da Saúde, diretamente para os Fundos Municipais da Saúde.

Em Alegrete, a UBS contemplada para reforma será a da Vila Nova que apresenta uma série de problemas como infiltrações no prédio. Sua estrutura será toda reformada para bem melhor atender as comunidades dos bairros Vila Nova; Rui Ramos, Canudos, Santo Antônio e Tancredo Neves.