Pumas vence de virada, Fortaleza goleia e assume a ponta da Série A

Na noite do último sábado (8), ocorreu mais uma rodada do Citadino de futsal 2024. A 6ª rodada foi marcada por duas vitórias e um empate, sendo um dos triunfos, uma virada espectacular da equipe do Pumas na Série C.

Abrindo a rodada, Pumas e Promorar protagonizaram o legítimo jogo aberto, com chances claras para ambas as equipes. A equipe da Zona Leste abriu uma boa vantagem de 3 gols, porém, a equipe do Pumas não se deixou abalar e virou o placar para 6 x 5 nos últimos segundos.

Logo após, o Fortaleza aplicou uma goleada na equipe do New Castle/QG pelo placar de 8 x 4. A equipe alviverde assumiu a liderança da Série A e continua 100% na competição Municipal. Fechando a noite, o Racing ficou no empate com o Galáticos/ Centenário, placar final 2 x 2.