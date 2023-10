Carreta tomba na 377: motorista embriagado é preso pelo CRBM

Um motorista de uma carreta, se deslocava de Manoel Viana em direção a Alegrete e, segundo ele, cochilou ao volante. Desta forma, o veículo saiu da pista no quilômetro 370, próximo ao Cerro do Tigre e tombou.

O condutor foi socorrido pelo SAMU e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele apresentava cortes e estava desorientado. Após receber atendimento médico, foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou a presença de 0,58 gramas de álcool por litro de sangue. Com isso, o homem foi preso pelo policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar e, após ocorrência na delegacia de polícia, foi estabelecida uma fiança no valor de meio salário mínimo, que foi paga, permitindo sua liberação.