Sua criação aconteceu em 30 de outubro de 1931 pelo visionário Mario Guterres, que denominou a entidade como Associação dos Empregados do Comércio de Alegrete, tendo sido transformado em Clube Caixeiral em 22 de novembro de 1939, por decisão da Assembleia Geral, a exemplo dos demais coirmãos do Estado.

Na década de 60 e 70, de acordo com José Airam Baialardi Vasconcellos, um dos presidentes, foi o auge do clube em relação aos associados, tendo chegado a mais de 500 sócios efetivos e transitórios. Hoje, infelizmente, praticamente todos passaram a sócios remidos, ou seja, sem contribuição. O clube há anos vem lutando como pode, com aluguéis de parte do prédio e o salão para festas. – No período da pandemia, fomos deveras castigados, sem poder fazer festas e assemelhados. Mas não deixaremos esse nosso clube quase centenário, se dobrar aos tempos difíceis das instituições sociais, como um todo, atesta Baialardi.

Show no Clube Caixeiral de Alegrete

Desde a sua fundação, já passaram pela nossa entidade 22 presidentes, sendo o primeiro, Jonas Amaral, de 1931 a 1932. A partir dali: João Galant Júnior, Joaquim Fonseca Milano, Vivaldino Duarte, Mario Borges, João Batista Leal, Gustavo Perfeito, Mario Galvão, Otto Brunet, Nero Soares Oliveira, Plinio Almeida Assunção, Rafael Villar Rios, Breno Carvalho Poitevin, Cláudio Guerra Giacomoni, Paulo Rosa Fernandes Paz, Roberto da Silveria Wernz, José Airam Baialard Vasconcelos, Ari Denardi, Antônio Carlos Nunes Gomes, Roseleu Miranda Alichala e Carlos Jaime Brancato Rios.