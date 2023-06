Um exemplo de quem cuida de cavalos mesmo andando na zona urbana

A quantidade de cavalos soltos em praças, parques e o número desses animais em Alegrete, chama atenção até mesmo de outras cidades gaúchas. Uma cena no cotidiano da cidade, neste último final de semana, demonstra que existem os que realmente gostam de cavalos e são responsáveis e cuidam desses animais. O premiado alegretense, Lele da Silva que doma e ginetea em puro pelo, depois de uma lida veio com o pai, irmão e filho dar uma volta no “povo”. E no início da Avenida Tiarajau uma cena ainda típica do cotidiano da cidade. Os cavalos encilhados, junto as árvores, em meio à avenida.

Com era fim de semana o movimento de veículos era intenso, mas os animais, neste caso em nada atrapalharam o trânsito e Lele, bem tímido, falou que depois das lidas vieram dar uma voltinha e tomar uma coca cola. Ele esclareceu que esses animais ficam em cocheiras, são bem cuidados e não ficam soltos pelas ruas.