Carro de Combate na Tiaraju é iluminado com led por empresa de tecnologia em energia

Sediada e incubada no Parque Tecnológico do Pampa, a Esco-GD presta serviços com foco nas áreas de Projetos de Geração de Energia Distribuída, Eficiência Energética, Gestão de Energia, Projetos Elétricos de Baixa e Média Tensão e Pesquisa e Desenvolvimento. A empresa acredita que chegou a hora de receber um novo ano, com alegria e esperança nos corações. Hora de deixar a tristeza e apreensão de 2020, para trás e abraçar um novo futuro com segurança e otimismo.

A Esco GD, tem por objetivo transformar a maneira de se pensar em energia, e com a iluminação do carro de combate deseja a comunidade alegretense boas festas (com todos os cuidados necessários).

O Blindado M41, foi doado pelo 6º RCB para o Município com objetivo de homenagear uma das maiores guarnições militares do Brasil. A cidade tem a segunda maior guarnição militar do interior do Estado, com cinco quarteis, um hospital militar e um hotel de trânsito.

Júlio Cesar Santos Fotos: Esco GD e PAT