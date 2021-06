Carro invade preferencial e bate em motociclista de aplicativo

Compartilhe















Uma jovem de 20 anos ficou ferida em um acidente no cruzamento das ruas Joaquin Nabuco com Luis de Freitas, no Centro, em Alegrete.

De acordo com informações da Brigada Militar, a motociclista que trabalha em uma empresa de delivery trafegava na rua Joaquim Nabuco e o veículo não parou na preferencial. A condutora do Fiat Cromos não se feriu.

Ela estava na rua Luis de Freitas sentido bairro/centro. A mulher que pilotava uma moto Dafra foi encaminhada à UPA pela ambulância do Samu. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a Guarda Municipal auxiliou no trânsito.

Os dois veículos tiveram avarias.

Fotos Núria Vargas – PAT