Cartório de Registros de Imóveis realizou doação de 200 máscaras

Preocupado com o avanço da COVID-19 no Município, o Cartório de Registro de Imóveis de Alegrete, em mais uma ação de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus, realizou a doação de 200 (duzentas) máscaras de proteção individual de tecido (que podem ser lavadas e reutilizadas) nos dias 27 e 29 de julho de 2020. Juntamente com as máscaras, foi entregue um informativo com instruções de uso, de manuseio e de higienização.

No dia 27 de julho (segunda-feira), com autorização e apoio do gerente da Caixa Econômica Federal, Gleidson Gonzales Santi, a doação foi realizada na fila do banco, sendo distribuídas 150 máscaras de proteção individual de tecido por uma equipe de colaboradores do Registro de Imóveis, acompanhados pela Oficiala Registradora Elaine Aliatti.

No dia 29 de julho de 2020 (quarta-feira), foram doadas mais 50 máscaras de proteção contra o coronavírus, na Escola Estadual Eduardo Vargas, para uso dos alunos e de seus familiares. O diretor Ademir Lopes da Silva esteve presente na entrega acompanhado de alguns alunos e pais de alunos no pátio da escola.

“Como sabemos, o uso de máscaras de proteção individual em espaços públicos e privados, durante a pandemia da COVID 19 é obrigatório, de acordo com a legislação (Lei nº 14.019/2020), em todo o país, cabendo ao poder público a fiscalização do cumprimento desta norma, de modo que poderá ser vedada a entrada e/ou permanência de quem não estiver usando máscara em locais públicos ou privados.

Portanto, esta atitude do Registro de Imóveis é importantíssima, pois além de colaborar com o poder público no cumprimento da norma, auxilia a população, de modo geral, na prevenção e combate à pandemia, eis que só pela prevenção, que se dá através de medidas de proteção como, por exemplo, o uso de máscara e do distanciamento social, é que impediremos o contágio e disseminação da COVID 19 — falou Elaine.

Os novos protocolos de saúde, como o distanciamento social e o uso de máscaras de proteção individual, dentre outros, podem salvar vidas. Os protocolos de saúde foram implantados no Cartório para manter a saúde dos seus colaboradores e dos usuários desde o início da pandemia. Já na porta de entrada, há o tapete sanitizante e o álcool gel. Além disso, a cada cliente atendido é feita a desinfecção do balcão de atendimento, o acesso à sala é limitado para garantir o distanciamento entre todos, foi disponibilizado um funcionário para organizar e garantir o distanciamento em eventual fila externa à sala do Cartório. Os funcionários usam, juntamente com as máscara de tecido, as viseiras de acrílico de proteção individual durante todo o turno de trabalho, um vidro separa o cliente do funcionário que o atende. Estes são alguns exemplos de medidas adotadas para dar segurança ao cliente e aos funcionários no atendimento.

“Todo esse cuidado e zelo é para garantir a máxima prevenção possível aos usuários e aos colaboradores do Registro de Imóveis contra a COVID-19. Assim, contamos com a colaboração de todos no cumprimento das normas de combate à pandemia, e, por isso, dispusemo-nos a ações junto à comunidade, como a doação das máscaras de proteção individual. Entendemos que toda contribuição é valiosa, principalmente em momentos tão difíceis para todos”, asseverou Jorge Tadeu Pillar Maggio, Registrador Substituto.

“Aproveitamos a oportunidade para agradecer a compreensão e colaboração dos nossos usuários que manifestam o sentimento de proteção e de cuidado ao serem atendidos. E reforçamos sobre a importância de todos os estabelecimentos também terem a consciência de adotar as medidas de proteção necessárias. Cada um fazendo a sua parte, todos serão beneficiados na luta contra a COVID-19”, complementou Elaine Aliatti.