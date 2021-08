Um casal morreu após sofrer um acidente na ERS-324, em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite de sábado (14). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Jairo e Ilse Soranzo, ambos de 49 anos, voltavam da cerimônia de formatura da filha, Natália Soranzo, quando uma carreta atingiu a lateral da caminhonete da família. O acidente aconteceu por volta de 18h50.

O filho do casal, um jovem de 16 anos, estava no veículo e ficou ferido, sendo levado para um hospital da cidade. O condutor do caminhão não se feriu, afirma o CRBM.

De acordo com publicação da jovem nas redes sociais, o irmão está bem. A formanda não estava no veículo no momento do acidente.

“Meu irmão está bem, rezem por nós pois estou tentando buscar forças. Meus pais eram tudo para mim, só me pergunto por que, meu Deus?”, publicou em uma rede social.

Natália, que também é modelo, se formou em Engenharia Civil em uma instituição de Passo Fundo. A família residia em Liberato Salzano, a 123 km da cidade.

No mesmo local, outro acidente foi registrado pelo CRBM na sequência, envolvendo dois veículos. Três pessoas ficaram feridas.

