Portal Alegrete Tudo comemora 10 anos de atividades

O visionário por trás dessa iniciativa foi o radialista e empresário Jucelino Medeiros, sócio-proprietário da Rádio Nativa FM.

A motivação para a criação do Portal surgiu da necessidade de suprir uma lacuna na disseminação da informação local. Enquanto a programação da Rádio Nativa FM oferecia entretenimento segmentado, a demanda por notícias atualizadas e imparciais, crescia. Assim, Jucelino Medeiros lançou um projeto desafiador, comprometido em acompanhar a rotina e tudo que está relacionado à cidade.

Desde o seu lançamento, o Portal Alegrete Tudo se destacou pelo compromisso com o jornalismo imparcial e pela busca incessante em levar a informação a milhares de leitores diariamente. O site não se limitou a relatar os fatos do cotidiano, mas também se engajou em diversas ações sociais, apoiando famílias em momentos de necessidade, promovendo campanhas de doação de sangue e arrecadação de fundos para auxiliar em problemas de saúde, além de contar histórias de superação e inspiração e esteve à frente, juntamente com outros meios de comunicação, na grande campanha que manteve a UTINeo em Alegrete.

O Portal Alegrete Tudo é uma fonte ininterrupta de notícias, disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Foi o primeiro veículo digital da cidade a se comprometer com essa cobertura contínua e equilibrada dos acontecimentos locais, nacionais e internacionais.

Ao longo desses dez anos, o Portal testemunhou e relatou todos os eventos que marcaram a história de Alegrete, desde os momentos de alegria até os desafios e dificuldades enfrentados pela comunidade. Sua cobertura sensível e necessária abordou temas delicados, porém indispensáveis, conquistando o respeito e a confiança não apenas dos leitores, mas também dos anunciantes, desde as grande até pequenas empresas, que estão conosco desde o início.

Com mais de 300 mil seguidores em suas plataformas digitais, o PAT ultrapassou as barreiras geográficas, alcançando não só os habitantes de Alegrete, mas também os alegretenses espalhados pelo mundo. Seu alcance é comprovado pelos mais de 3 milhões de acessos mensais, vindos não apenas do Brasil, mas também de outros países. Isso mostra a amplitude do alcance do site. Em uma cidade com 72 mil habitantes, mais de 50 mil são seguidores do PAT. Um número que representa praticamente a totalidade das pessoas com vínculo às redes sociais, excluindo crianças, idosos e pessoas ainda sem acesso aos meios digitais .

Por trás desse sucesso está uma equipe, composta por jornalistas, repórteres, profissionais da administração e da área comercial, totalizando oito pessoas. Ao longo dos anos, muitos colaboradores e estagiários contribuíram para o trabalho realizado na redação.

Neste 14 de maio, data em que comemoramos uma década de existência, a equipe do Portal Alegrete Tudo expressa sua profunda gratidão a todos os leitores e parceiros pela confiança e credibilidade depositadas em nosso trabalho. Juntos, atravessamos momentos difíceis e compartilhamos alegrias, contribuindo para reconstruir lares, unir famílias e realizar sonhos.

Para aqueles que ainda não nos conhecem, somos: Jucelino Medeiros (diretor), Flaviane Antolini Favero (editora), João Baptista Favero Marques( repórter e vídeomaker) Vera Lúcia Pedroso (jornalista), Júlio César dos Santos (repórter), Renan Irizaga (repórter e vídeomaker), Aline Menezes (comercial) e Viviane Malgarin (administrativo).

Que venham mais dez anos de muita informação, preferencialmente de boas notícias. O Portal Alegrete Tudo está aqui para contar a história de nossa cidade e de seu povo, sempre com qualidade e credibilidade.

Prefeitura Municipal

“Prezados amigos do Portal Alegrete Tudo,

É com muito carinho e satisfação que parabenizo este grande veículo de comunicação do nosso município pelos seus 10 anos de história.

Trazendo fatos e notícias sobre o nosso Baita Chão, vocês se destacam pelo serviço prestado e empenho com a verdade ao longo deste período.

Que venham muitos anos de sucesso e parceria!

Cordialmente,

Márcio Fonseca do Amaral Prefeito de Alegrete”

Câmara de Vereadores

“10 anos conectando a comunidade alegretense com o mundo, fornecendo informações confiáveis e construindo um legado de excelência jornalística. Nosso agradecimento e reconhecimento por celebrar conosco uma década de informação, inovação e credibilidade! Parabéns, Portal Alegrete Tudo!”

Ver. Moisés Fontoura – Presidente da Câmara de Vereadores.

Mensagem do ex-prefeito Erasmo Guterres

“Alegrete Tudo, Dez anos de atividade, parece que foi ontem. Site de notícias que valoriza nossa cidade com informações jornalísticas de qualidade, que se aperfeiçoa dia a dia. Vida longa, permanente melhora e que possamos noticiar muito mais situações boas para os usuários. Chega de catástrofes. Cada um de nós tem sua responsabilidade. Forte abraço.”