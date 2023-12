Cavalarianos foram às ruas de Manoel Viana em ação solidária

No sábado(9), a cidade de Manoel Viana também participou da Cavalgada Solidária, uma iniciativa promovida pelo Rotary Pérola do Ibicuí, em parceria com diversos apoiadores locais. A Prefeitura Municipal, Brigada Militar, Rádio FM e Inovar Impressão se uniram no evento de cunho social.

Os cavalarianos percorreram as ruas da cidade. O propósito principal da cavalgada era a arrecadação de alimentos destinados às famílias carentes do município. Mesmo com a quantidade exata de alimentos ainda não contabilizada, a organização destaca que a contribuição será valiosa e fará uma diferença expressiva para as comunidades menos favorecidas. A arrecadação proveniente da cavalgada solidária será integralmente destinada à própria comunidade de Manoel Viana.