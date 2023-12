6° RCB forma mais uma turma do Curso de Formação de Sargentos

Em uma cerimônia marcada pela presença de familiares vindos de diversas regiões do Brasil, o 6° Regimento de Cavalaria Blindado (RCB) de Alegrete celebrou a formatura de mais uma turma de alunos que concluíram o Curso de Formação de Sargentos (CFS). O evento, que contou com a presença de autoridades civis e militares, marcou o encerramento de uma fase significativa na carreira desses jovens que agora alcançam o posto de terceiro sargento.

O Comandante, Tenente Coronel Lopes da Cruz, destacou a importância da formatura de incorporação, talvez a mais marcante de toda carreira do militar do Exército Brasileiro.

A jornada rumo à formatura teve início com a entrada nos portões do 6° RCB, onde os futuros sargentos, provenientes de diversas cidades gaúchas, assim como de Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo Frederico Westphalen, iniciaram o período básico do CFS. Este curso, que é fundamental para o desenvolvimento das habilidades necessárias para servir no Exército Brasileiro, prepara os alunos para os desafios que enfrentarão como sargentos.

Após o primeiro ano, os alunos têm a oportunidade de direcionar seu caminho na carreira militar. Algumas opções incluem a Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), no Rio de Janeiro, o Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), em Taubaté (SP), e a Escola de Sargentos das Armas (ESA), em Três Corações (MG). Nessas instituições, eles aprimoram seus conhecimentos e, ao final, obtêm o grau de tecnólogo, sendo declarados sargentos.

A formatura, realizada no 6° RCB em Alegrete, foi o ponto culminante desse período de intensa dedicação e aprendizado. Durante o evento, também foram realizadas demonstrações das capacidades do regimento, destacando a excelência e preparo das forças armadas.

O 6° RCB de Alegrete, que oferece o curso básico de formação de sargentos desde 2006, tem desempenhado um papel crucial na preparação de jovens de diferentes estados brasileiros. Com turmas de 100 alunos, essa instituição se destaca na região Sul como uma das poucas unidades militares a proporcionar essa formação específica. Alegrete, juntamente com Blumenau (SC), é um dos polos de referência para aqueles que aspiram se tornar sargentos do Exército.

Com a conclusão bem-sucedida do CFS, esses jovens agora seguem adiante, prontos para enfrentar os desafios e responsabilidades que a carreira militar lhes reserva. A formatura no 6° RCB em Alegrete representa não apenas o fim de uma etapa, mas também o início de uma nova fase na trajetória desses novos sargentos, dedicados a servir e proteger a nação.