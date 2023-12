Colisão frontal entre moto e carro deixa jovem ferida

De acordo com o relato da Brigada Militar, o fato ocorreu na rua Brigadeiro Oliverio, no sentido leste/oeste, quando os veículos colidiram frontalmente no cruzamento com a Avenida Assis Brasil.

O motorista do Ford Ka informou aos policiais que seguia pela rua Brigadeiro Oliverio no sentido leste/oeste, enquanto a moto se deslocava no sentido contrário. No ponto de encontro com a Avenida Assis Brasil, os dois veículos colidiram de frente.

A condutora da moto, uma mulher ainda não identificada, sofreu lesões no acidente. Rapidamente, uma ambulância foi acionada e a conduziu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do Ford Ka não sofreu ferimentos.

Ambos os veículos apresentaram avarias e a Brigada Militar atendeu a ocorrência.