CEAL abre atividades em 2020 fortalecido com o Projeto João do Pulo

A largada de mais um importante ano de trabalho foi comemorada pela equipe técnica do CEAL que a partir de agora integrará o Projeto João do Pulo com apoio integral do 6º RCB, Prefeitura e APAE.

O Ministério da Defesa, por intermédio do Departamento de Desporto Militar, instituiu, em 2015, o Projeto João do Pulo, uma vertente do Programa Forças no Esporte que tem por objetivo promover a reintegração social dos militares que adquiriram deficiência física em consequência de acidentes ou enfermidades. A denominação foi feita em homenagem ao extraordinário desportista militar João Carlos de Oliveira, que teve sua perna direita amputada em decorrência de um grave acidente automobilístico.

O PJP cresceu e, hoje, com um novo formato, é direcionado ao atendimento de pessoas com deficiência, priorizando as crianças a partir dos 6 (seis) anos de idade, jovens e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. Para o seu melhor funcionamento, conta com o apoio do Ministério da Cidadania, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e do Ministério da Educação, além de uma rede colaborativa de parceiros constituída pela Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes), Federação Nacional das Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi), Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), Instituto Benjamin Constant (IBC), Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Universidade Estácio de Sá, Associação dos Vencedores Adaptados (AVA) e Pastoral do Menor do Rio de Janeiro.

Com a finalidade de promover a valorização da pessoa, reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania, a inclusão e a integração social dos beneficiados por meio do acesso à prática de atividades esportivas e físicas saudáveis e de atividades socialmente inclusivas, realizadas no contra-turno escolar, o Projeto em Alegrete vai beneficiar todos os alunos do CEAL.